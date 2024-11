Keira Knightley nie wróci do serii Piraci z Karaibów: „Nie byłabym uczciwa wobec moich dzieci”

Keira Knightley, która zyskała światową sławę dzięki roli Elizabeth Swann w serii Piraci z Karaibów, wyklucza powrót do wieloczęściowych produkcji. W wywiadzie dla The Times aktorka przyznała, że obecnie stawia na bardziej zrównoważone projekty, zwłaszcza po narodzinach jej dwóch córek, Edie i Delilah. Co ciekawe, wciąż jednak ciągnie ją do kina rozrywkowego.

Nie mogłabym teraz jeździć z pracy do pracy [za granicą]. Nie byłabym wobec nich uczciwa i nie chciałabym tego robić. Wybrałam posiadanie dzieci, chcę je wychowywać, więc musiałam zrobić duży krok wstecz.

Knightley wspomniała również o złożonych emocjach związanych z jej doświadczeniami na planie Piratów z Karaibów. Seria, która uczyniła ją rozpoznawalną na całym świecie, jednocześnie stała się źródłem krytyki, z którą musiała się zmierzyć.

To zabawne, gdy masz coś, co jednocześnie cię tworzy i łamie. Byłam przez nich postrzegana jako gówno, a jednak ponieważ poradzili sobie tak dobrze, dostałam szansę nakręcenia filmów, za które otrzymałam nominacje do Oscara.

Knightley podkreśliła jednak, że długie godziny pracy i brak kontroli nad harmonogramem są dla niej obecnie nie do zaakceptowania. „W ciągu ostatnich kilku lat byłam naprawdę zaskoczona tym, na co powiedziałam „nie” – przyznała. Co ciekawe, aktorka, która wkrótce pojawi się w thrillerze Netflixa Black Doves, szuka teraz ról bardziej rozrywkowych. Powód jest prozaiczny. Aktorce bardzo często proponowane są smutne role, którymi też jest zmęczona.