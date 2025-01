Z Wicked do X-Menów. Gwiazda kinowego hitu zgłasza się do zagrania popularnej mutantki

Wicked to jeden z największych hitów ubiegłego roku, który zarobił do tej pory na całym świecie aż 682,4 miliona dolarów. Produkcja jest jedną z oscarowych faworytek i dwie główne aktorki, czyli Cynthia Erivo oraz Ariana Grande mogą liczyć na nominacje, a może nawet i na najważniejsze filmowe statuetki. Marvel znany jest z zatrudniania do swoich kolejnych filmów i seriali oscarowe gwiazdy, więc po ewentualnej wygranej Erivo, jej szanse dołączenia do MCU jeszcze bardziej wzrosną. Aktorka ma już nawet dla siebie wybraną rolę i chciałaby zagrać popularną mutantkę.

Cynthia Erivo zgłasza się do roli Storm w MCU

W rozmowie z serwisem National Board of Review Erivo została poproszona o wskazanie postaci, którą chciałaby wcielić się w przyszłości. Aktorka bez wahania odparła, że chętnie przyjęłaby rolę Storm z X-Menów. Następnie opowiedziała o głębi swojej potencjalnej bohaterki i co przyciąga ją do tej roli.