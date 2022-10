Keanu Reeves zrezygnował z roli w swoim pierwszym serialu. Produkcja Martina Scorsese bez głównego aktora

Akcja Diabła w Białym Mieście przenosi nas do Chicago, 1893 roku. Bohaterami powieści jest dwóch mężczyzn, których nieoczekiwanie losy połączy Kolumbijska Wystawa Światowa. Daniel Hudson Burnham to jeden z najlepszych architektów, który zaprojektował najsłynniejsze budynki w USA. Jest również dyrektorem ogromnej wystawy. Drugim z mężczyzn jest Henry H. Holmes, młody lekarz, który zostaje zarządcą hotelu. W budynku dochodzi do makabrycznych morderstw popełnionych przez Holmesa.