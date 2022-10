Keanu Reeves wróci do reżyserii? Gwiazdor chce nakręcić BRZRKR dla Netflixa

W marcu ubiegłego roku ogłoszono, że komiks BRZRKR stworzony przez Keanu Reevesa doczeka się ekranizacji, za którą odpowiadać będzie Netflix. Scenariusz napisany przez Mattsona Tomlina jest już gotowy i w przyszłym roku rozpoczną się zdjęcia do filmu. W rozmowie z serwisem Collider Reeves przyznał, że nie miał okazji jeszcze przeczytać skryptu. Po akceptacji scenariusza przez wszystkie strony, rozpoczną się poszukiwania reżysera. Gwiazdor zdradził, że myśli o wyreżyserowaniu produkcji. Powiedział jednak, że istnieje jedynie 33% szansa, że tak się stanie. Gdyby jednak to wystarczyło, byłby to drugi pełnometrażowy film wyreżyserowany przez Keanu Reevesa. Dziewięć lat temu aktor stanął za kamerą Człowieka Tai Chi, w którym również zagrał jedną z głównych ról.

Wiem, że to dużo pracy. Zostałem reżyserem, ponieważ byłem częścią procesu pisania scenariusza i nie chciałem go nikomu innemu oddawać. Byłem jak, och, w porządku, muszę to wyreżyserować. Jeszcze nie jestem reżyserem BRZRKR-a. Muszę przeczytać scenariusz, ale jestem też zainteresowany współpracą i tym, co mógłbym do filmu wnieść – powiedział Reeves.

BRZRKR – o czym będzie historia?

Przypomnijmy, że historia opisywana jest jako niezwykle brutalne, naładowane akcją spotkanie przeciwieństwa Jasona Bourne’a z Nieśmiertelnym. Jest to opowieść o człowieku znanym jako Berzerker, który jest w połowie śmiertelnikiem i w połowie bogiem, przeklętym i zmuszonym do przemocy… nawet po tym, jak postradał zmysły. Po trwającej wiele wieków wędrówce po świecie Berzerker wreszcie znalazł schronienie – pracując dla rządu USA. Zajmuje się niebezpiecznymi misjami, które przerosłyby każdego zwykłego człowieka. W zamian bohater otrzyma to, czego naprawdę pragnie – prawdę o jego nieskończonej, przesiąkniętą krwią egzystencji.