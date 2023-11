Keanu Reeves chciał zabić Johna Wicka już w drugim filmie. Wymyślił brutalny sposób

Już od Johna Wicka 2 Chad Stahelski i Keanu Reeves zastanawiali się, jak uśmiercić głównego bohatera. Aktor chciał, aby John Wick dosłownie stracił głowę. Iwanyk jednak porzucił ten pomysł, który wydawał mu się zbyt przesadzony.

Przychodzili do nas na po drugim, trzecim i czwartym filmie. Te produkcje po prostu pokonują fizycznie Keanu. W sposób, którego ludzie nigdy nie zrozumieją, ponieważ to nie jest tylko praca na planie. Trenuje przez trzy, cztery, a nawet pięć miesięcy przed rozpoczęciem zdjęć. W każdej części jest trochę Danny'ego Glovera z Zabójczej broni, który mówi: „Jestem za stary na to gó***”. I przy każdym filmie Keanu mówi: „To jest moment, w którym umrę. Mam dość”. Zawsze nagrywamy różne wersje. W jednej z nich jest całkowicie żywy, w drugiej nie jest to jasne, a w trzeciej po prostu umiera. Wiesz co mam na myśli? I pamiętam, że jak pracowaliśmy przy Johnie Wicku 2, to Keanu powiedział: „Oto co się stanie. Odetną mi głowę”. A ja na to: „Nie ma na to szans”.