Kazali mu przestać, ale Hans Zimmer „zamknął się w studiu” i już pisze muzykę do trzeciej części Diuny

Legendarny kompozytor nie czeka na wyniki finansowe drugiej odsłony Diuny i już zaczął pisać muzykę do kolejnego filmu.

Z ocen widzów, którzy już obejrzeli Diunę: Część druga jasno wynika, że film to ogromny sukces. W naszej recenzji przyznaliśmy mu 10 punktów, a więc maksymalną możliwą ilość, co nie zdarza się często. Wielu innych krytyków również hojnie oceniało widowisko Villeneuve’a i ciepło wyrażało się o jego powrocie do Arrakis.