Disney stawia teraz na jakość, więc studio po cichu skasowało kilka filmów

Przed Disneyem trudne zadanie, aby odzyskać zaufanie widzów. Poprzedni rok był dla wytwórni najgorszym od wielu lat, a takie produkcje, jak Marvels, Życzenie, Indiana Jones i artefakt przeznaczenia, czy Nawiedzony dwór przyczyniły się do słabnącej kondycji wytwórni. Bob Iger, który wrócił do kierowania firmą w listopadzie 2022 roku, zamierza stawiać na jakość, ograniczając ilość wypuszczanych produkcji. W wyniku zmian wewnątrz firmy Disney musiał „zabić kilka projektów, które nie były wystarczająco mocne”.

Robimy dużo. Kiedy mówimy o ulepszaniu naszej oferty, mamy tak naprawdę trzy podejścia. Po pierwsze, musisz zabić kilka projektów, w które już nie wierzysz. A to nie jest łatwe w tym biznesie. Ponieważ, gdy już zacząłeś je produkować, to masz już pewne koszty. Do tego kontakt z ekipą produkcyjną i artystami, a to nie jest łatwa sprawa. Ale musisz podejmować trudne decyzje.

Właściwie to wykonaliśmy te trudne rozmowy. Nie mówiliśmy o tym tak publicznie.