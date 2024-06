Kapitan Ameryka 4 z wysypem zdjęć. Nowa antagonistka i nawiązanie do Strażników Galaktyki

Niedawno rozpoczęły się prace nad dokrętkami do Kapitana Ameryki 4. Jedną z nowych postaci będzie antagonista grany przez Giancarlo Esposito, który może wcielić się w brata Nicka Fury’ego, granego przez Samuela L. Jacksona. Przynajmniej na to wskazuje kostium postaci, który możemy zobaczyć na zdjęciu. Plan dokrętek do filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat nie jest najlepiej chroniony i właśnie pojawiły się kolejne fotografie, które prezentują tytułowego bohatera.

Kapitan Ameryka 4 – nowe zdjęcia, prezentacja antagonistki i nawiązanie do Strażników Galaktyki

Na poniższych zdjęciach możemy zobaczyć, jak prezentuje się Anthony Mackie w nowym kostiumie swojego superbohatera. Aktor w kręconej scenie występuje bez swojej tarczy.

