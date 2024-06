Giancarlo Esposito w Kapitanie Ameryce 4. Pierwsze zdjęcia aktora w tajemniczej roli

W dokrętkach do Kapitana Ameryki 4 dodano nową postać, w którą wciela się aktor znany z Breaking Bad.

Jakiś czas temu Giancarlo Esposito potwierdził, że dołączył do uniwersum Marvela. Przez ten czas pojawiało się sporo plotek, ale żadna nie podała wprost, w kogo wcieli się aktor znany z takich seriali, jak Breaking Bad, The Mandalorian, czy ostatnio Dżentelmeni. Esposito zadebiutuje wraz z odgrywaną przez siebie postacią w Kapitanie Ameryce 4, co potwierdza wyciek pierwszego zdjęcia aktora w pełnym kostiumie.

Kapitan Ameryka 4 – Giancarlo Esposito na planie filmu. Kogo gra?

Jak możemy zobaczyć na poniższym zdjęciu, Giancarlo Esposito wziął udział w dokrętkach do filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Dokrętki te mają potrwać kilka tygodni, obejmując nowe sceny akcji oraz fabularne zmiany. W pierwotnej wersji filmu postać Esposito nie istniała, ale teraz aktor ma zaliczyć niewielki występ gościnny, który w przyszłości może rozwinąć się w istotną rolę w jednym z nadchodzących seriali Marvela.