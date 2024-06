Jurassic Park: Survival pokaże nam nowe miejsca na Isla Nublar. Twórcy dzielą się szczegółami

Akcja przygodowej produkcji FPP rozgrywać się będzie dzień po wydarzeniach z kultowego filmu z 1993 roku. Gracze wcielą się w postać naukowca InGen – Mayę Joshi – która pozostawiona na Isla Nublar musi stawić czoła wielu niebezpieczeństwom czyhającym na wyspie. Jak zapewniają twórcy, zainteresowani będą mieli okazję zwiedzić nie tylko lokacje znane z filmu, ale również zupełnie nowe miejsca, takie jak budynki, w których mogli nocować goście.

Pracowaliśmy ze wszystkimi naszymi partnerami nad tym, jak wyglądałaby wyspa po wydarzeniach z filmu. Obejmuje to obszary, które wszyscy kochamy, takie jak Centrum dla zwiedzających i wybieg T-Rex, ale także to, czego nie widzieliśmy, rzeczy, które nie były częścią wycieczki lub zostały odcięte przez burzę. Ci, którzy byli na wyspie, mieli tam zostać na noc, więc co to oznacza? Co by zobaczyli i gdzie by się zatrzymali, gdyby wszystko poszło zgodnie z planem? Od tego właśnie zaczynamy. Jedno jest pewne – wyspa jest tak samo częścią historii, jak bohaterowie i dinozaury. – przekazuje przedstawiciel Saber Interactive.