John Wick rządzi w Polsce, a za nim czai się krwawy Kubuś Puchatek

W przeciwieństwie do części świata gdzie pojawił się Dungeons & Dragons: Złodziejski honor, w Polskich kinach wciąż króluje John Wick.

Trudno przewidzieć, jak zachowa się polska widownia, kiedy do kin wejdzie Dungeons & Dragons: Złodziejski honor, ale póki co zdecydowanie stawiają oni na rozpierduchę i krew. To pewnie dlatego na pierwszym miejscu wciąż spokojnie i niezagrożony króluje John Wick 4, a na drugim miejscu, chociaż z dużym dystansem uplasował się krwawy Kubuś Puchatek: Krew i Miód.

John Wick radzi sobie w Polsce bardzo dobrze i utrzymuje zdecydowane prowadzenie w stawce premierowych filmów. W miniony weekend, czwartą odsłonę zobaczyło niespełna 95 tys. widzów, co jest niewielkim spadkiem w stosunku do weekendu premierowego. John Wicka 4 w sumie zgromadził widownię na poziomie 310 981 osób.

John Wick rządzi w Polsce!

O ile wynik produkcji z Reevesem w roli głównej nie jest zaskoczeniem to bardzo ciekawie wypadł debiut ociekającego krwią filmu Kubuś Puchatek: Krew i Miód. Trudno powiedzieć czy w naszym kraju mieszka aż tylu fanów horrorów, czy większość ludzi poszła na ten film z ciekawości, sprowokowana pikantnymi zwiastunami i zdjęciami pojawiającymi się wcześniej w sieci. W każdym razie, w premierowy weekend film zobaczyło w polskich kinach grubo ponad 77 tys. widzów. Kubuś wyprzedził więc inny horror ze swojej półki budżetowej, czyli Terrifier 2. Masakra w święta, którego przedświąteczna premiera zgromadziła zaledwie 13 tys. widzów.