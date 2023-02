Kubuś Puchatek: Krew i miód z oficjalną datą premiery w Polsce

Jeżeli czekacie z niecierpliwością na premierę filmu Puchatek: Krew i miód (Winnie the Pooh: Blood and honey) w Polsce, to przychodzimy do Was z bardzo dobrą wiadomością. Na oficjalnym kanale sieci kin Helios pojawił się dziś oficjalny polski zwiastun produkcji z datą premiery. Całość możecie oczywiście obejrzeć poniżej.

Winnie the Pooh: Blood and honey – polska data premiery

Tym samym dowiedzieliśmy się, że Puchatek: Krew i miód zadebiutuje w polskich kinach już 31 marca bieżącego roku. Reżyserem i scenarzystą jest Rhys Frake-Waterfield; jest to jego debiutancki projekt. W obsadzie znaleźli się: Craig David Dowsett, Amber Doig-Thorne, Maria Taylor, Danielle Scott, Danielle Ronald, Bao Tieu, May Kelly oraz Chris Cordell.