John Carpenter: Jak można było tak schrzanić Egzorcystę?

Egzorcysta: Wyznawca – recenzja filmu. Nudne opętanie

Na temat tej produkcji wypowiedział się także, legendarny reżyser John Carpenter, który zastanawiał się, co się wydarzyło, że film wyszedł tak słabo.

Podoba mi się to, co zrobił David, przygotowując Halloween. Myślałem, że Egzorcystą będzie podobnie, ale słyszę, że film naprawdę się nie spodobał. To mógłby być świetny film. Nie rozumiem, jak można było to schrzanić.