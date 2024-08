Jeszcze jedna darmowa gra PC na Steam. Ale trzeba się pośpieszyć

Jeżeli jeszcze mało Wam darmowych gier na pecety, to na Steam znajdziecie kolejną ofertę. Tym razem swoją bibliotekę cyfrowych gier możecie wzbogacić o mało znany tytuł, jakim jest Distant Space. Produkcja studia PixelMouse zadebiutowała na rynku 20 grudnia 2016 roku. Obecnie na platformie Valve może pochwalić się 82% pozytywnych recenzji z ponad 500 opinii. Na Steam Distant Space zostało wycenione na 4,49 zł.

Distant Space to gra zręcznościowa z walkami toczącymi się w kosmosie w stylu arcade z lat 80-tych. Jest to gra, w której możesz kontrolować statek kosmiczny i za jego pomocą niszczyć istoty pozaziemskie, które poruszają się w określonej kolejności. 26 unikalnych poziomów, walki z bossami i przyjemna dla ucha muzyka z tamtej epoki podkreślają styl gry Distant Space.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem Distant Space za darmo, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie w „Dodaj do konta”. Gra automatycznie doda się do Waszej biblioteki na Steam. Oferta ważna jest tylko do 24 sierpnia do godziny 19:00.