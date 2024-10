Jeszcze jedna darmowa gra na PC. Tym razem niespodzianka od GOG na Halloween

Mamy prawdziwy wysyp darmowych gier. Już dzisiaj swoje darmówki rozda Epic Games Store, a sklep GOG nie chciał być gorszy i właśnie udostępnił nowy prezent w ramach Halloween. Do zgarnięcia bez żadnych opłat jest przygodówka Return of the Phantom. Jest to klasyczna gra typu point and click wydana pierwotnie w 1993 roku. Produkcja studia MPS Labs oferuje klasyczne przygodowe doświadczenie i niezwykły klimat, który idealny jest na dzisiejszy dzień. Jeżeli więc nie macie planów na wieczór, nowa gra za darmo od GOG-a może być ciekawą propozycją. Szczegóły odebrania prezentu znajdziecie poniżej.

Legendarny Upiór w Operze powrócił! Jako inspektor Raoul Montand jesteś jedyną osobą, która może ścigać Czerwoną Śmierć w przeszłości i uniemożliwić jej terroryzowanie teraźniejszości. Ta przygoda typu „point and click”, pierwotnie wydana przez MicroProse w 1993 roku, zawiera w pełni udźwiękowione postacie z płynnymi animacjami, pełną napięcia i ekscytującą historię napisaną przez powieściopisarza Raymonda Bensona oraz klimatyczną ścieżkę dźwiękową, która tworzy idealny nastrój dla tego nowego podejścia klasycznej opowieści.

Kolejna darmowa gra na GOG

Jeżeli jesteście zainteresowani darmowym Return of the Phantom, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Zdobądź za darmo”, a następnie na głównej stronie sklepu znajdźcie baner, za pomocą któremu przypiszecie grę do swojego konta. Oferta ważna jest tylko do 3 listopada.