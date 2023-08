Jedną z kluczowych scen w Mission Impossible 7 nakręcono w garażu Toma Cruise'a

Powtarzanie ujęć czy nawet całych scen po pierwszym montażu i analizie z grupami fokusowymi, to w zasadzie nic nadzwyczajnego w przypadku współczesnych wielkich produkcji filmowych. Jednak znacznie rzadziej zdarza się, kiedy do reżysera dociera, że tak naprawdę nie ma dobrze zrobionej kluczowej sceny i pojawia się konieczność kręcenia jej na szybko w garażu aktora.

Tak właśnie stało się, kiedy reżyser Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One pozbierał do kupy wszystkie najważniejsze sceny i okazało się, że jednak brakuje kluczowego ujęcia, które wiele wyjaśni widzom. Christopher McQuarrie nie miał innego wyjścia, jak zadzwonić do Cruise’a i „wprosić się” na ponowne zdjęcia do jednej sceny, w zaaranżowanym studiu w garażu aktora.

Ekipa filmowa działała w garażu Toma Cruise’a