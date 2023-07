Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One – recenzja filmu. Kino akcji najwyższej próby

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One chociaż nie jest zamkniętą historią, to jest niemal doskonałym kinem akcji ze wspaniałą kreacją Toma Cruise’a.

Drużyna Ethana Hunta powraca z nową siłą . Mimo że seria zaliczyła w swojej historii także słabsze momenty, to niewątpliwie reżyser, Christopher McQuarrie, jest jedną z najlepszych rzeczy, jaka mogła się przytrafić tym filmom . Jeśli dołożymy do tego znakomitą kreację Toma Cruise'a, świetne role pozostałych i zapierające dech w piersiach sceny kaskaderskie, otrzymujemy Mission Impossible, na jakie warto było czekać .

Fabularnie Dead Reckoning Part One nawiązuje trochę do obecnej sytuacji, kiedy rozkwitająca sztuczna inteligencja budzi tyle samo nadziei, co przerażenia. W filmie pokazany jest Byt, czyli cybernetyczny twór, który jest tak potężny, że robi się niepowstrzymany i stanowi realne zagrożenie dla ludzkości. Oczywiście światowe rządy nie chcą go zniszczyć. Chce tego jedynie Ethan i jego ekipa.

Najnowsza część Mission Impossible zmusza głównego bohatera do konfrontacji z przeszłością, którą uważał za zamknięta kartę. Tym razem ratowania świata jest dużo trudniejsze, ponieważ przy okazji musi chronić ludzi, na których mu zależy.

W Dead Reckoning Part One nie zabrakło oczywiście dwóch pomocników i przyjaciół Ethana – mowa tu o postaciach Benjiego i Luthera. Warto przypomnieć, że pierwszy z nich zjawił się pierwszy raz w Mission: Impossible 3, podczas gdy Luther pojawia się w każdym filmie. Ich obecność jest niezwykle ważna dla klimatu filmów, ponieważ zawsze wnoszą do nich sporo humoru, a także tych ważnych chwil, kiedy jest mowa o przyjaźni i lojalności. Kolejnym filarem jest Ilsa, uznana za martwą agentka MI6, ukochana Ethana i niezmiernie ważna postać dla fabuły tej odsłony, jak i poprzednich dwóch filmów z serii. Wszyscy oni staną do wyścigu o tajemniczy klucz, dający dostęp do kodu źródłowego Bytu. I mógłbym powiedzieć, że wiemy jak to się skończy, ale akcja zostaje przerwana i poczekamy rok na jej finał, bo wtedy pojawi się druga część tego kinowego olbrzyma.