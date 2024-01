Japonia to kraina Nintendo. Producent Switcha rządzi tam przez 19 lat, a konkurencja jest daleko w tyle

Jak co roku Famitsu opublikowało szczegółowy raport na temat sprzedaży gier i sprzętu dla graczy w Japonii . Wynika z nich bezspornie, że Nintendo nie tylko prowadzi w tym rankingu, ale całkowicie zdominowało rynek japoński i konkurencyjne platformy nie mają tam praktycznie szans. Przewaga producenta Switcha jest gigantyczna i to zarówno pod względem sprzedaży gier, jak i konsol. Wystarczy wspomnieć, że pierwsza dziesiątka najchętniej kupowanych gier to właśnie produkcje Nintendo.

Dominacja nie jest niczym nowym i trwa tam przez 19 lat. Ostatnim razem, gdy większość gier z pierwszej dziesiątki najlepiej sprzedających się gier w roku nie była przeznaczona dla formatów Nintendo, miał miejsce w 2004 roku, kiedy PlayStation 2 zdołało zająć osiem miejsc na listach przebojów, a dominacja konsol została na chwilę załamana premierą PSP. Oznacza to, że ta dominacja może potrwać o wiele dłużej, bo Switch ma się na tym rynku doskonale, a planowana premiera jego następcy może jedynie pogłębić dystans.

Witajcie w krainie, gdzie konkurencja Nintendo ginie

Jeśli chodzi o pierwszą trójkę gier, najchętniej kupowanych w Japonii to znalazły się na niej: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (1,93 mln sprzedanych egzemplarzy), na drugim miejscu uplasował się Super Mario Bros. Wonder, a na trzecim Pikmin 4.

Porównując do poprzedniego roku – sprzedaż sprzętu wzrosła o 127,5%, a gier o 82,6%. Nintendo jest zdecydowanym liderem sprzedaży wyprzedzając zarówno PlayStation 5 i Xboxa. Trzeba jedynie zwrócić uwagę, że PS5 udało się podwoić sprzedaż, co i tak nie pozwoliło mu znacząco zbliżyć się do Nintendo.

Wysokość sprzedaży poszczególnych konsol (dane za Famitsu/koniec 2023 roku)