Janosik 2 świętuje sukcesy w pierwszym miesiącu od premiery. Udany start polskiej gry

Zgodnie z informacjami przekazanymi w komunikacie prasowym, Janosik 2 został doceniony przez portal IndieDB, zajmując 9. miejsce w rankingu najlepszych gier niezależnych 2024 roku. Dylan Pamintuan z GameGrin przyznał grze ocenę 9.5, podkreślając jej wysoką jakość. Ponadto na platformie Steam aż 95% opinii jest pozytywnych, choć warto zauważyć, że obecnie nie ma ich jeszcze zbyt wielu.

Dotarcie do pierwszej dziesiątki IndieDB Indie of the Year wiele znaczy i chcemy podziękować wszystkim naszym graczom i fanom, którzy głosowali na Janosika 2. – przekazał Marcin Onysko.