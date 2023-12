James Gunn obrońcą praw zwierząt. PETA wybrała reżysera człowiekiem roku

James Gunn był do tej pory znany jako reżyser filmów o superbohaterach i architekt przebudowy DC. Teraz może do tego dołożyć zaszczytny tytuł obrońcy praw zwierząt.

Organizacja People for the Ethical Treatment of Animals, lepiej znana jako PETA, ogłosiła właśnie swój wybór człowieka roku. Stał się nim znany reżyser James Gunn. Okazuje się, że na ten tytuł zasłużył dzięki Strażnikom Galaktyki 3, w którym zdaniem kapituły ukazał on ogromny problem znęcania się nad zwierzętami i bezwzględnego wykorzystywania ich w laboratoriach, w trakcie badań medycznych.