Blue Beetle na pierwszym zwiastunie. DC prezentuje swój nadchodzący film z nowym bohaterem

Absolwent college'u, Jaime Reyes, wraca do domu pełen nadziei na przyszłość, ale okazuje się, że dom nie jest taki, jakim go pozostawił. Gdy szuka swojego celu na świecie, Jaime niespodziewanie znajduje się w posiadaniu starożytnego reliktu obcej biotechnologii: Skarabeusza. Kiedy Skarabeusz nagle wybiera Jaime'a na swojego symbiotycznego gospodarza, chłopak zostaje obdarzony niesamowitą zbroją zdolną do niezwykłych i nieprzewidywalnych mocy. Na zawsze zmienia to jego przeznaczenie, gdy staje się Blue Beetlem.