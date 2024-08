James Cameron wraca do Terminatora. Reżyser pracuje nad nowym projektem z serii

Terminator może zyskać kolejne życie. Po ostatnich nieudanych kinowych projektach z serii, już pod koniec obecnego miesiąca na Netflixie pojawi się animowany serial Terminator Zero. Ale to nie jedyny tytuł, który obecnie znajduje się w produkcji. W najnowszym wywiadzie dla The Hollywood Reporter James Cameron oświadczył, że pracuje nad nowym projektem o zabójczych robotach.

Terminator – powstaje nowy projekt od Jamesa Camerona

Niestety reżyser nie chciał zdradzić nic z tego projektu. Nie wiadomo więc, czy będzie to film, serial, animowana produkcja, a może Cameron chce przenieść Terminatora do zupełnie nowego medium. Nie jest także jasne, czy twórca pierwszych dwóch odsłon serii stanie za kamerą nowego projektu, czy też będzie pełnił jedynie funkcję producenta.