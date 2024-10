Jakie gry z Xbox Partner Preview zobaczymy na premierę w usłudze Xbox Game Pass?

Wczoraj odbył się pokaz Xbox Partner Preview, na którym zapowiedziano wiele nowych gier. Podano daty premiery produkcji i dowiedzieliśmy się, że niektóre z nich zostaną udostępnione w usłudze Xbox Game Pass w tym samym momencie, co na wszystkich platformach. Jest to dobra wiadomość dla osób posiadających usługę, ponieważ oznacza to możliwość darmowego przetestowania nowych produkcji.

Xbox Partner Preview - lista gier dostępnych na premierę w Xbox Game Pass

Wśród gier zaprezentowanych na Xbox Partner Preview zobaczyliśmy m.in. dodatek do Alan Wake 2 oraz nowy projekt Bloober Team - polskiego studia znanego z wydanego ostatnio remake’u Silent Hill 2. Niestety te produkcje nie będą częścią usługi Xbox Game Pass wraz z ich premierą, lecz stanie się tak z pięcioma innymi tytułami, które pojawiły się na wczorajszym pokazie. Wśród nich zobaczyć możemy m.in. długo wyczekiwaną kontynuację Subnautici, czyli bardzo dobrze przyjętego survivalu z 2018 roku. Tak jak oryginał, w tym przypadku tytuł zostanie początkowo wydany jako gra we wczesnym dostępie. W abonamencie pojawi się łącznie pięć gier z wydarzenia, a oto pełna lista: