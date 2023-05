Jaką dodatkową grę mieliśmy dostać od Epic Games Store? Gracze nie mają czego żałować

Nie wiadomo, dlaczego Epic Games zrezygnował z dwóch darmowych prezentów i czy Super Meat Boy Forever zostanie udostępniony jako jeden z kolejnych prezentów. I chociaż ciężko mówić tu o wielkim hicie i grze, w którą miliony graczy na całym świecie chciałoby jak najszybciej odebrać, to byłby to bardzo miły dodatek do zaoferowanej za darmo produkcji od Hideo Kojimy.

