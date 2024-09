Jak PlayStation wyszło na swoich grach-usługach? Spoiler: fatalnie

Użytkownik serwisu X znany jako LegacyKillaHD do sukcesów Sony zaliczył jedynie Helldivers 2, serię MLB The Show oraz Gran Turismo 7, które co prawda na grafice się nie znalazło, ale dodał samochodówkę w osobnym poście.

Jeden z graczy podsumował erę Jima Ryana, który był prezesem Sony Interactive Entertainment do końca marca tego roku. Sony podjęło decyzję, że od czerwca 2024 roku zastąpią go Hideaki Nishino oraz Hermen Hulst, którzy chcą zmienić strategię wydawniczą w PlayStation Studios, skupiając się na grach, które bardziej odpowiadają współczesnym odbiorcom. Z tego powodu anulowano kilka z powstających gier-usług, aby nie podzieliły losu Concorda i ich serwery nie zostały skasowane po zaledwie paru tygodniach. Era Jima Ryana, który naciskał na tworzenie jak najwięcej gier-usług już przeminęła, a jeden z graczy postanowił ją podsumować. Z jego danych wynika, że PlayStation nie wyszło na tym najlepiej.

W ostatnich latach wśród gier-usług PlayStation zaliczyło trzy mocne wtopy, czyli Destruction AllStars, Concord oraz Foamstars. Ostatnia z gier należy do Square Enix, ale Sony zapewniło sobie ekskluzywność i tytuł trafił nawet na premierę do PlayStation Plus. Nowych Rocket League się nie okazało i gra od 4 października przejdzie na model free-to-play.

O wiele dłuższa lista jest gier, które zostały anulowane. Wśród nich znajduje się Twister Metal, The Last of Us Fractions, Payback, nowe UP od Deviation Games i London Studio, a także Spider-Man The Great Web.