Jak gry PlayStation Studios sprzedają się na Steam? Ujawniono konkretne dane

W wyniku kradzieży danych Insomniac Games w sieci pojawił się m.in. gameplay oraz termin premiery Marvel’s Wolverine. Okazuje się jednak, że opublikowane przez hakerów dane dotyczą nie tylko samego studia. Udostępnione dokumenty ujawniają bowiem również liczbę sprzedanych egzemplarzy gier PlayStation Studios na Steam. Możemy więc sprawdzić, która produkcja Sony cieszy się największym zainteresowaniem wśród użytkowników platformy Valve.

Horizon Zero Dawn to najlepiej sprzedająca się gra PlayStation Studios na Steam

Okazuje się, że najlepiej sprzedającą się grą PlayStation Studios na Steam pozostaje Horizon Zero Dawn: Complete Edition, które do lutego 2023 roku osiągnęło sprzedaż na poziomie 3,3 mln egzemplarzy. Na drugim miejscu znajduje się natomiast God of War z wynikiem 2,5 mln sprzedanych sztuk. Podium zamyka z kolei Days Gone, po które sięgnęło 1,7 mln użytkowników platformy Valve.