Jagged Alliance 3 z rozbudowanymi narzędziami moderskimi. Nowa aktualizacja już dostępna

Jagged Alliance 3 to wysoko oceniania strategia turowa, która trafiła na rynek w ubiegłym roku. Niedawno twórcy z Haemimont Games podzielili się informacjami związanymi z najnowszą aktualizacją, która już pojawiła się w grze. Łatka o nazwie “Larry” wprowadza nową zawartość w postaci między innymi rozbudowanych narzędzi dla moderów, a także nowych zasad gry.

Aktualizacja 1.5 trafiła już do Jagged Alliance 3

Miłośnicy Jagged Alliance 3 mogą mieć powody do zadowolenia. Do tytułu trafiła już bowiem aktualizacja o numerze 1.5, która wprowadza nową zawartość oraz poprawki niektórych błędów. Wśród nowości znajdują się rozbudowane narzędzia do modowania umożliwiające tworzenie kampanii, zadań czy edytowanie map. Ponadto dodanych zostało 10 opcjonalnych zasad gry, które oferują nowe wyzwania i możliwości.