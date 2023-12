Jack Black: nowy film o Mario powinien być musicalem

54-letni aktor, który brawurowo wcielił się w Bowsera, a nawet nagrał teledysk do jednej z jego najpopularniejszych piosenek, nie ukrywa, że bardzo chciałby wziąć udział w kontynuacji kinowego hitu i ponownie zagrać rolę wielkiego przeciwnika Mario. Jednak marzy, żeby tym razem był to pełnoformatowy musical i bardzo wierzy w powodzenie takiego przedsięwzięcia. I ma już nawet gotowy tytuł - Zemsta Bowsera.

Naprawdę szanuję dorobek Tenacious D i jego rolę w mojej karierze. Wysłali mi 30-sekundowy fragment pomysłu i był zabawny. Dopracowałem to, dodałem trochę tekstu i melodii, a oni to pokochali. I na Boga, umieścili to w filmie. Nie mogłem uwierzyć, że to zrobili.