Inkulinati – utwór Beasts of Yore w wykonaniu Hildegard von Blingin

W minionym tygodniu informowaliśmy Was o tym, że twórcy z Yaza Games oraz ekipa wydawnicza Daedalic Entertainment w końcu zdradzili datę premiery swojej najnowszej produkcji. Z tej okazji ekipa podzieliła się specjalnym trailerem. Teraz otrzymaliśmy kolejne wideo, a raczej piosenkę.

Inkulinati z pewnością będzie zaskakujące

Utwór, który możecie podziwiać poniżej zatytułowano Beasts of Yore i powstał we współpracy z Hildegard von Blingin – kanadyjską piosenkarką i ilustratorką. Owocem tej kooperacji jest dość oryginalna piosenka, która z pewnością wpisuje się w ogólny klimat gry.



Przypomnijmy, że premiera Inkulinati zapowiedziana została na 31 stycznia. Wtedy gra będzie dostępna poprzez Steam Early Access, GOG Early Access i Xbox Game Preview. Docelowo tytuł pojawi się też na Nintendo Switch. Warto wspomnieć, że gra autorstwa Yaza Games zasili bibliotekę usługi Xbox Game Pass.



„Te niezwykłe dzieła sztuki czekały ponad 700 lat, aby ożyć na nowo w grze wideo i pokazać, że średniowieczni ludzie także mieli swoje „memy” i śmiali się z takich samych rzeczy, co my. Zobaczysz dzierżące miecze króliki, psich włóczników, trąbki w zadkach, ślimaki zjadające rycerzy i nie tylko. Będzie tego dużo, dużo więcej…” – czytamy w opisie gry na Steam.



Jeśli produkcja autorstwa Yaza Games zaintrygowała Was do tego stopnia, że już chcielibyście ją przetestować, to śpieszymy do Was z ciekawym rozwiązaniem. Twórcy udostępnili bowiem demo, które jest już dostępne na Steam i konsolach Microsoftu. Warto się jednak pośpieszyć, gdyż wersja demonstracyjna jest udostępniona wyłącznie do 1 stycznia.



Po więcej informacji na temat rozgrywki odsyłamy Was do przygotowanego przez nas artykułu. Maria miała przyjemność testować Inkulinati już jakiś czas temu, a tutaj znajdziecie zapis jej wrażeń. Zapraszamy do lektury.