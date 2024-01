Indiana Jones ukaże się szybciej, niż myślimy? Microsoft może zaskoczyć graczy

Wczoraj Microsoft zapowiedział kolejną edycję Xbox Developer_Direct. W trakcie wydarzenia prezentacji doczeka się m.in. Indiana Jones od MachineGames. Tymczasem w sieci pojawiły się zaskakujące doniesienia na temat wspomnianej produkcji. Według jednego z branżowych insiderów nowa gra twórców Wolfenstein: The New Order i Wolfenstein II: The New Colossus może zadebiutować szybciej, niż można by się było spodziewać.

Premiera Indiana Jones od MachineGames już w 2024 roku? Zaskakujące doniesienia w sieci

Powyższymi rewelacjami na łamach portalu Insider Gaming podzielił się Tom Henderson. Znany insider – powołując się na źródła związane blisko z produkcją – informuje, że Indiana Jones od MachineGames ma zadebiutować w 2024 roku. Trzeba przyznać, że to dość zaskakująca wiadomość, zwłaszcza że w czerwcu 2021 roku prace nad grą miały znajdować się na „bardzo, bardzo, bardzo wczesnym etapie”.