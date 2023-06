Indiana Jones 5 największą klapą 2023 roku? Film może stracić ogromne pieniądze

Wpływ na tak kiepskie wyniki finansowe będą miały nie tylko oceny od recenzentów, ale również kampania marketingowa, której praktycznie nie ma. Gdy inne wytwórnie aktywnie promują swoje letnie blockbustery, tak Disney po premierze w Cannes odpuścił marketing piątej części Indiany Jonesa. Wpływ na polepszenie wyników mogą mieć więc wyłącznie pozytywne opinie widzów, którzy będą polecać wybranie się do kina na produkcję w reżyserii Jamesa Mangolda swojej rodzinie i znajomym. To się może jednak nie przełożyć na wystarczające otwarcie filmu w premierowy weekend.

Przy tych prognozach Indiana Jones i artefakt przeznaczenia może mieć trudności, aby przebić barierę 200 mln dolarów z amerykańskiego rynku. Tym bardziej że w lipcu będzie miał bardzo silną konkurencję w postaci Mission: Impossible Dead Reckoning Part One, Oppenheimera i Barbie. Wynik byłby więc katastrofalny, mając na uwadze, że Disney i Lucasfilm przeznaczyli na produkcję filmu aż 300 milionów dolarów i co najmniej połowę tej kwoty na kampanię marketingową.

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia może stać się również rozczarowaniem w porównaniu do poprzedniej, czwartej części serii. Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki otworzyło się z wynikiem 100,1 milionów dolarów. Warto jednak nadmienić, że był to ostatni weekend maja, a więc powiązany z Memorial Day, co przełożyło się na mniejsze spadki w niedzielę. Tym razem Disney zdecydował się na premierę swojego filmu pod koniec czerwca, co najwyraźniej nie pomoże tej produkcji uzyskać dobre wyniki finansowe.