Immortal Fenyx Rising – produkcja Ubisoftu wkrótce dostępna na Steam

Przypomnijmy, że w tym tygodniu – pod dwóch latach od premiery – na platformie Valve pojawił się Assassin’s Creed Valhalla. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce do grona gier sprzedawanych na Steam dołączy kolejny tytuł od francuskiego wydawcy, mowa tutaj o Immortal Fenyx Rising. Karta produktu jest już dostępna w sklepie. Niestety, ciągle nie poznawaliśmy dokładnej daty debiutu.

Immortal Fenyx Rising – gra wkrótce zasili bibliotekę Steam

Immortal Fenyx Rising pojawi się na Steam w dwóch wersjach, standardowej oraz w wydaniu Gold Edition, które będzie w sobie zawierać 3 fabularne DLC i garstkę cyfrowych dodatków. Niewykluczone, że podczas zbliżającego się wielkimi krokami The Game Awards poznamy dokładną datę premiery gry w sklepie Valve. Wcześniejsze plotki wskazują na to, że może być to połączone z zapowiedzią kolejnej części Immortal Fenyx Rising.



W grze Immortals: Fenyx Rising przenosimy się do świata mitologicznej Grecji, a konkretniej trafiamy na Wyspę Błogosławionych, by tam jako zapomniany bohater walczyć z niebezpiecznymi stworami. Początkowo będziemy walczyć jedynie z szeregowymi przeciwnikami, ale chcąc wypełnić powierzoną nam misję rozprawimy się także z Gorgoną, Hydrą, Cyklopem i – wreszcie - Tyfonem. Tylko w ten sposób zdołamy ocalić greckich bogów.



Na koniec przypomnijmy, że Immortals: Fenyx Rising zadebiutowało na rynku w marcu 2020 roku. Gra jest dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego tytułu to zachęcam do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją. Harpen miał okazję ograć również wszystkie dodatki, a jego opinie na temat DLC znajdziecie tutaj.