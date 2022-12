Assassin’s Creed Valhalla trafiło na Steama. Gracze mogą skorzystać z promocji

Przypomnijmy, że pecetowa wersja Assassin’s Creed Valhalla dostępna była do tej pory wyłącznie na Epic Games Store i Ubisoft Connect. Produkcja znajduje się również na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej odsłony popularnej serii Ubisoftu, to serdecznie zapraszamy do lektury: Recenzja gry Assassin's Creed: Valhalla – rabować, palić, nikogo nie oszczędzać.

