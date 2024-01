Ile Marvel wydał na seriale? Echo najtańsza, najgorszy serial z MCU najdroższym

Na początku stycznia studio wypuściło swój nowy serial zatytułowany Echo, który poświęcony jest Mayi Lopez. Serial powstał pod nowym szyldem Marvel Spotlight, w którym mają znajdować się produkcje, które nie są ściśle powiązane z innymi tytułami z MCU. Tym razem otrzymaliśmy przyziemną historię nienastawioną na wybuchową akcję, więc twórcy mogli zaoszczędzić na kosztownych efektach specjalnych. Okazuje się, że budżet Echo wyniósł zaledwie 40 mln dolarów, co w porównaniu do innych seriali Marvela jest to kwotą wręcz śmiesznie małą.

Marvel obiecywał zapewnienie kinowej jakości w swoich serialach dostępnych na Disney+, ale nie do końca udało im się to spełnić. Gdy budżety oscylują wokół filmowych produkcji, tak fani zawiedzeni są poziomem wielu seriali z MCU. Wkrótce to ma się zmienić i w tym celu Daredevil: Born Again powstaje niemal od początku, a Ironheart wciąż nie jest gotowa, chociaż zdjęcia do serialu zakończono jeszcze w 2022 roku.

MCU – budżety seriali Marvela