She-Hulk wróci z 2. sezonem? Gwiazda serialu daje jednoznaczną odpowiedź

Mecenas She-Hulk to jeden z najmniej udanych seriali Marvela. Niewielu widzom podobały się solowe przygody kuzynki Bruce’a Bannera, a produkcja krytykowana była za słabe efekty specjalne, w tym CGI głównej bohaterki. Serial kosztował aż 225 mln dolarów, a mimo to nie stał się hitem, na który Marvel i Disney liczyli. Co jakiś czas powracają plotki, że She-Hulk otrzyma drugi sezon, ale innego zdania jest gwiazda serialu, Tatiana Maslany.

Mecenas She-Hulk – nie ma nadziei na drugi sezon

Aktorka niedawno udzieliła wywiadu, w którym przyznała, że Mecenas She-Hulk prawdopodobnie nie wróci z drugim sezonem. Na przeszkodzie ma stać zbyt wysoki budżet.