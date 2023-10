Horizon Forbidden West: Complete Edition debiutuje na PS5. Sony chwali się recenzjami

Dołącz do Aloy, która wyrusza na Zakazany Zachód, gdzie zmierzy się z nowymi, tajemniczymi zagrożeniami. Edycja kompletna umożliwia rozkoszowanie się wychwalanym Horizon Forbidden West w całej okazałości wraz z całą zawartością dodatkową, która obejmuje rozszerzenie fabularne Burning Shores, będące kontynuacją opowieść z podstawowej części gry – czytamy w opisie gry w PlayStation Store.

Na koniec przypomnijmy, że Horizon Forbidden West: Complete Edition na początku 2024 doczeka się również wersji na komputery osobiste. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat drugiej części przygód Aloy, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Horizon: Forbidden West – Zakazany rozwój