Holstin może nie trafić na rynek w 2025 roku, ale gracze otrzymają finałowe demo

Ponadto dowiedzieliśmy się, że dotychczasowe demo Holstin zostało pobrane 190 tysięcy razy. Jeżeli gra odniesienie sukces, gracze będą mogli liczyć na sequel. Niewykluczone, że ukaże się wersja pudełkowa gry.

Końcówka listopada 1992 roku. Na małą ustronną miejscowość pod Olsztynem spada przerażająca katastrofa, która powoli pochłania wszystkich i wszystko, co spotka na swojej drodze. To ostatnie znane miejsce pobytu twojego przyjaciela, Bartka, zanim przestał odbierać od ciebie telefony. Teraz musisz podążyć jego tropem, żeby odkryć, co ściągnęło go do miasteczka i dlaczego nie mógł z niego wyjechać. – brzmi opis gry.