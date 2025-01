David Lynch nie żyje. Zmarł twórca Twin Peaks

Na skutek choroby Lynch zakończył swoją reżyserską karierę. Chociaż był zaangażowany w kolejny swój projekt, to nie mógł go dokończyć. Jego ostatnimi dziełami była seria krótkometrażowych filmów wydanych w 2020 roku, które zostały zatytułowane: Fire (Pożar), The Adventures of Alan R., The Story of a Small Bug, The Spider and the Bee oraz How Was Your Day Honey?.

Z głębokim żalem my, jego rodzina, zawiadamiamy o śmierci Davida Lyncha. Bylibyśmy wdzięczni za odrobinę prywatności w tym czasie. Teraz, gdy nie ma go już z nami, na świecie jest wielka dziura. Ale, jak mawiał: „patrz na donuta, a nie na dziurkę”. Zapowiada się piękny dzień, ze złotym słońcem i błękitnym niebem przez całą drogę.