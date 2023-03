Hogwarts Legacy pozwoli na rzucanie zaklęć własnym głosem

Chociaż mamy dopiero marzec, to Hogwarts Legacy bez wątpienia stał się już jedną z najważniejszych gier obecnego roku. Produkcja ze świata Harry’ego Pottera sprzedała się w nakładzie ponad 12 milionów egzemplarzy w ciągu pierwszych dwóch tygodni. Chociaż Avalanche Software oficjalnie jeszcze nic nie zapowiedziało, to jeden z deweloperów Hogwarts Legacy przekazał, że DLC do gry jest możliwe, ale dopiero po pojawieniu się wszystkich zaplanowanych edycji na docelowe platformy. Jeżeli jednak chcecie sobie urozmaicić rozgrywkę już teraz, to prężnie działająca scena moderska stworzona wokół gry przygotowała kolejny interesujący projekt, który zwiększy Waszą immersję we wcielaniu się w ucznia Hogwartu.

Głosowe rzucanie zaklęć w Hogwarts Legacy

Pod koniec lutego pojawił się mod Voicespells, który pozwala w Hogwarts Legacy rzucać zaklęcia własnym głosem. Jeżeli zawsze marzyliście, aby poczuć się jak Harry Potter lub Hermiona Granger, to za pomocą tej modyfikacji możecie rzucić każdy dostępny w grze czar, po prostu wypowiadając jego nazwę.