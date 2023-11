Hideo Kojima wskazał najlepsze anime 2023 roku. Sprawdźcie, jakie widowisko ma na myśli

Legendarny twórca gier nie ma najmniejszych wątpliwości, że najlepszym anime bieżącego roku jest Blue Eye Samurai, czyli serial wydany całkiem niedawno przez Netflixa.

Wszystko jest cudowne. Wszystko jest piękne! Bez wątpienia najlepsze anime roku! To dzieło wizualne, które wykracza poza aktualny poziom animacji! Czy demon zemsty jest demonem czy samurajem? Czy to naprawdę potwór? Temat i przesłanie są proste. Postacie również są dobrze zaprojektowane! Na początku nie byłem pewien co do Ringo, Taigena i Akemi. Nie mówiąc już o głównym bohaterze, Mizu!. Jednak w miarę jak opowiadano o ich pochodzeniu, poczułem do nich coraz większą sympatię i uznałęm ich za atrakcyjnych. Gorąco polecam!