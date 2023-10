Heroes of Might & Magic III X World of Warships z bonusami dla nowych graczy

Już na początku października zapowiedziano, że World of Warships zostanie wzbogacone o bohaterów oraz mapę z Heroes of Might and Magic III. Aktualizacja trafiła kilka dni temu w ręce graczy, ale – jak się okazuje – to nie koniec atrakcji związanych ze wspomnianą kolaboracją. Firma Wargaming przygotowała bowiem specjalny kod dla nowych użytkowników, który zapewnia specjalne bonusy.

Heroes of Might & Magic III X World of Warships – skorzystajcie ze specjalnego kodu i cieszcie się bonusami

Zainteresowani muszą jedynie udać się na oficjalną stronę World of Warships i kliknąć przycisk „Graj za darmo na PC”. Następnie wystarczy zarejestrować nowe konto przy użyciu kodu: HEROESIII. Po zakończonej rejestracji będziecie mogli rozpocząć zabawę i cieszyć się następującymi bonusami: