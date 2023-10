Heroes of Might & Magic III X World of Warships - poznajcie prawdziwych Bohaterów!

O kultowym statusie Heroes of Might & Magic III nie trzeba chyba mówić nikomu, kto choć trochę interesuje się grami. “Hirosy Trzy” są bowiem tytułem, który jak niewiele gier z tego okresu jest znany również wielu młodszym graczom. To gra, o której zupełnie bez przesady można powiedzieć, że łączy pokolenia. Niesamowita grywalność trójki sprawiła, że tytuł ten żyje do dziś i zdecydowanie jest najbardziej znaną oraz ikoniczną częścią cyklu. To jedna z tych absolutnie ponadczasowych gier, która mimo upływu czasu i potężnych przecież zmian w branży, nadal broni się zarówno urokliwą oprawą, jak i niesłabnącą grywalnością.

Dla wielu z nas, którzy spędzili tysiące godzin na losowo generowanych mapach XXL, równie kultowi, co sama gra są jej bohaterowie. I tu zadacie sobie pewnie to samo pytanie, co my - co wspólnego może mieć z Herosami World of Warships? Wszak to zupełnie inne gry, niewiele mające ze sobą wspólnego zarówno tematycznie, jak i pod względem rozgrywki. Ale przecież skoro bohaterowie potrafili dowodzić całymi armiami, to czemuż nie mają sobie poradzić z okrętami?

I tak oto do World of Warships zawitało sześcioro nowych kapitanów, o twarzach i imionach doskonale znanych fanom Heroes of Might & Magic III. Dla fanów klasyki na pewno ważną informacją będzie również to, że Katarzyna Ironfist, która przeszła szkolenie na niemieckich okrętach oraz Sandro, prowadzący amerykańskie jednostki do bitwy, będą dubbingowani przez oryginalnych aktorów z Heroes of Might and Magic III.

Wszystkich bohaterów gracze World of Warships mogą odblokować uczestnicząc w prawdziwej przygodzie na mapie wyglądającej, jak wyjęta z Hereos III! Wystarczy wejść do zbrojowni i rozpocząć odkrywanie 60 kafelków z proceduralnie generowanymi nagrodami. W trakcie podróży kapitanowie zdobędą liczne skarby do wykorzystania w trakcie bitew morskich, a także napotkają legendarnych bohaterów z HoMM, których mogą zwerbować do swojej załogi. Tutaj jednak mamy drobną niespodziankę. Wszystkie osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z World of Warships, mogą skorzystać z naszego linka do rejestracji, aby już na start otrzymać dostęp do wszystkich 6 bohaterów (nie ma za co 😉).

A tymczasem przyjrzyjmy się bohaterom, których możecie zdobyć.

Katarzyna Ironfist

Jako panująca królowa Erathii, Katarzyna kontynuuje wojnę, aby zabezpieczyć granice swojej ojczyzny i przywrócić pokój zbudowany przez jej ojca. Jednak poparcie dla jej stanowiska maleje, gdy kraj staje się zmęczony wojną.

Frakcja: Zamek

Flota: Niemcy

Klasa: Rycerz

Rasa: Człowiek

Specjalizacja w HoMM III: Zbrojni - Katarzyna zwiększa Atak i Obronę wszystkich Zbrojnych i Krzyżowców, którymi dowodzi za każdy poziom, który osiągnie po 4. poziomie.

Mephala

Wyszkolona w szeregach erathiańskiej armii była geniuszem, jeśli chodzi o wykorzystanie terenu na swoją korzyść w bitwie. Zrezygnowała wszakże ze stanowiska kilka lat temu, woląc spokój i ciszę AvLee od zgiełku miast Erathii.

Frakcja: Bastion

Flota: Wielka Brytania

Klasa: Łowca

Rasa: Człowiek

Specjalizacja w HoMM III: Płatnerz - otrzymuje premię 5% na każdy poziom swojej umiejętności Płatnerza.

Solmyr

Solmyr był uwięziony w butelce przez ponad tysiąc lat i był tak wdzięczny człowiekowi, który w końcu go uwolnił, że przypadkowo przysiągł, że będzie mu służył przez całą wieczność. Los chciał, że tym człowiekiem jest Gavin Magnus, nieśmiertelny władca Wyżyny Bracada.

Frakcja: Forteca

Flota: Japonia

Klasa: Czarodziej

Rasa: Dżin

Specjalizacja w HoMM III: Łańcuch Piorunów. Biegłość Solmyra w posługiwaniu się zaklęciem Łańcuch Piorunów pozwala mu rzucać je ze zwiększoną efektywnością, zależną od jego poziomu porównywanego z poziomem docelowej jednostki.

Sandro

Sandro najpierw studiował nekromancję pod okiem czarodzieja, a później licza, Ethrica. Sandro widział prawie całe Enroth i Erathię, a teraz służy Finneasowi Vilmarowi, przywódcy Nekromantów z Deyji.

Frakcja: Nekropolia

Flota: Stany Zjednoczone

Klasa: Nekromanta

Rasa: Licz

Specjalizacja w HoMM III: Talent Magiczny - otrzymuje premię 5% na każdy poziom swojej umiejętności Talentu Magicznego.

Gunnar

Gunnar służył najpierw jako zwiadowca Władców Lochów, następnie jako przewodnik i ochroniarz różnych wysokich rangą urzędników, zanim w końcu otrzymał dowództwo nad siłami garnizonowymi na postrzępionych granicach Nighonu. Instynkt zastępuje mu często zimną kalkulację.