Henry Cavill jako drugowojenny żołnierz na pierwszym zdjęciu z nowego filmu

Henry Cavill nie musiał długo szukać dla siebie nowych zajęć po odejściu z roli Supermana. DC Studios podziękowało aktorowi za współpracę i choć w krótkim czasie gwiazdor odszedł z dwóch popularnych serii (również z Wiedźmina od Netflixa), to nie zamierza robić sobie przerwy i już pracuje nad kolejnymi produkcjami. Jednym z nich jest ogłoszony jeszcze pod koniec ubiegłego roku serial na podstawie Warhammera 40.000 od Amazona, zaś drugim najnowszy film Guya Ritchiego zatytułowany The Ministry of Ungentlemanly Warfare. To właśnie pierwszymi materiałami z tego ostatniego projektu aktor podzielił się na swoim Instagramie.

Pierwsze zdjęcia Henry’ego Cavilla z filmu The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Na zdjęciu możemy zobaczyć kilku żołnierzy, którzy podróżują statkiem podczas II wojny światowej. Na samym środku stoi Henry Cavill z bujną brodą i w charakterystycznym stroju. Szczegóły dotyczące The Ministry of Ungentlemanly Warfare nie są znane, ale film będzie adaptacją powieści „Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill's Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth To Modern Black Ops” autorstwa Damiena Lewisa. Książka opowiada prawdziwą historię pierwszego brytyjskiego oddziału Black Ops, który premier Winston Churchill zorganizował w celu walki z nazistami.