Henry Cavill gwiazdą aktorskiego remake’u popularnego anime z mechami od Amazona

Film o Voltronie zaczyna nabierać rozpędu. Dopiero na początku sierpnia Amazon ogłosił, że aktorska wersja powstanie po wieloletnich problemach z produkcją i zmianą dystrybutora, a na początku października ogłoszono, że pierwszym aktorem w obsadzie będzie Daniel Quinn-Toye. Aktorski Voltron potrzebuje jednak większego nazwiska, aby nie przepaść w odmętach i zachęcić widzów do wybrania się do kina. Amazon sięgnął się po Henry’ego Cavilla, z którym mają realizować aktorski serial ze świata Warhammera 40.000. Chociaż o tej produkcji nic nie wiadomo, to aktor długo nie musiał czekać na kolejną propozycję roli i to w remake’u kultowego animowanego klasyka.

Voltron – Henry Cavill gwiazdą aktorskiego remake’u od Amazona

Szczegóły roli Henry’ego Cavilla nie są na razie znane. Aktor obecnie zaangażowany jest w kilka innych projektów, w tym In the Grey w reżyserii Guya Ritchiego, a także nowej wersji Highlandera oraz The Rosie Project, które będą kręcone w przyszłym roku.