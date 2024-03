Helldivers 2 radzi sobie „znacznie powyżej oczekiwań”. Świetne wyniki sprzedaży

Warto dodać, że Sony oraz deweloperzy z Arrowhead Game Studios nadal nie pochwalili się oficjalnymi wynikami sprzedaży Helldivers 2. Niewykluczone jednak, że w nadchodzących dniach twórcy – wspólnie z japońską firmą – potwierdzą ogromny sukces kooperacyjnej strzelanki.

Na koniec przypomnijmy, że Helldivers 2 dostępne jest na komputerach osobistych oraz PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Arrowhead Game Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Helldivers 2 - razem, ogniem, w słusznej sprawie!