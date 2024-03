Helldivers 2 już niedługo otrzyma pierwsze nowości. Zwiastun i data premiery

Zgodnie z oczekiwaniami, przedstawiciele Arrowhead Game Studios ujawnili szczegóły na temat pierwszych nowości, które już niedługo zawitają do gry Helldivers 2. Na łamach oficjalnego bloga PlayStation opublikowano artykuł prezentujący szereg niewidzianych wcześniej broni i zbroi wraz z informacjami na temat nowej obligacji wojennej (z ang. Warbond).

Helldivers 2 z nowościami. Zwiastun i data premiery nadchodzącej aktualizacji

Już niedługo – 14 marca – do gry Helldivers 2 trafi zupełnie nowa obligacja wojenna o nazwie Cutting Edge. Przyniesie ona ze sobą nowe elementy do zdobycia, w tym wspomniane już bronie czy prototypowe zbroje serii EX. We wpisie wymieniono nowy karabin laserowy LAS-16 Sickle, shotgun z wybuchowymi pociskami plazmowymi SG-8P Punisher Plasma oraz bliskodystansowy shotgun ARC-12 Blitzer strzelający błyskawicami. Jeśli zaś chodzi o zbroje: