Hell Let Loose z kolejną aktualizacją. Nowe warianty map i bronie

Mamy tu jakichś graczy Hell Let Loose? Jeżeli tak, to przychodzimy do Was z dobrą wiadomością: przedstawiciele studia Black Matter poinformowali (podajemy za serwisem Xbox Achievements) o udostępnieniu nowej aktualizacji z numerem 14.5 do wspomnianej produkcji. Z tej okazji opublikowano nawet świeży zwiastun patcha, który możecie znaleźć poniżej.

Hell Let Loose – nowa aktualizacja

Jeżeli chodzi o nowości, wprowadzono nocne warianty dwóch map – El Alamein oraz Driel – a także nowe bronie dla brytyjskich oddziałów (SMLE No. 1 Mk3 i zmodyfikowaną wersję Thompsona M1928A1) wraz z hełmami i mundurami. Oprócz tego zmodyfikowano ustawienia FoV (Field of View; zakres pola widzenia). Wcześniej była to skala 90-120, teraz natomiast jest to 6-120, co z kolei ma zapobiegać powstawaniu efektu tzw. „rybiego oka”.