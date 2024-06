Heavymetalowy horror pełen folkloru z terminem premiery. W The Axis Unseen zapolujemy na potwory

Podczas Guerrilla Collective 2024 mieliśmy okazję zobaczyć wiele ciekawych materiałów związanych z nadciągającymi grami. Deweloper Nate Purkeypile również podzielił się ze światem nowym gameplay trailerem swojej gry – The Axis Unseen. Heavymetalowy horror pozwoli zapolować na „koszmarne potwory z dawnego folkloru w tajemniczym, otwartym świecie”.

Klimatyczny materiał przedstawia różnorodne lokalizacje, a także kilka intrygujących stworzeń, które gracze napotkają na swojej drodze. Ponadto poznaliśmy termin premiery The Axis Unseen – tytuł trafi na komputery osobiste w październiku 2024 roku. Nie została jednak podana dokładna data debiutu.

The Axis Unseen to heavymetalowy horror autorstwa jednego z twórców gier takich jak Skyrim i Fallout. Poluj na koszmarne potwory z dawnego folkloru w tajemniczym otwartym świecie, przyswajaj ich moce zmysłów i znajduj strzały żywiołów. Ale uważaj, bo łowca też może stać się zwierzyną. – głosi opis gry The Axis Unseen na platformie Steam.