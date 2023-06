HBO Max zmienia zasady współdzielenia konta. Platforma odpowiada Netflixowi

HBO Max usunął przedstawione na poniższym zdjęciu zapisy ze swojego regulaminu, tym samym platforma nie będzie walczyć ze współdzieleniem kont i weryfikować osób, które korzystają z jednego konta w serwisie. Platforma nie będzie również sprawdzać podpiętych urządzeń i tego, czy znajdują się w tym samym gospodarstwie domowym.

HBO Max Media/Tabletowo.pl

Z regulaminu zniknął również zapis o wezwaniu użytkownika do spłacenia zaległej kwoty, w przypadku dalszego naliczenia płatności w takich przypadkach, jak utrata ważności karty płatniczej podpiętej do serwisu. HBO Max usunęło również zapis dotyczący braku gwarancji dostępu do konkretnych treści w każdym momencie lub możliwości wprowadzenia reklam oraz zakończenia świadczenia usługi bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników. Prawdopodobnie ma to związek z wejściem nowej platformy Max do Polski w przyszłym roku, która prawdopodobnie będzie oferować tańszy abonament z reklamami.