Netflix korzysta na walce ze współdzieleniem kont. Rekordowy przyrost użytkowników

Oczywiście w tym samym okresie doszło również do wielu rezygnacji z dalszej subskrypcji Netflixa, ale według firmy była to zdecydowanie mniejsza liczba niż rejestracji. Stosunek nowych abonentów do osób, które zrezygnowały z dalszej subskrypcji w USA wzrósł o 25,6% w porównaniu z poprzednim 60-dniowym okresem.

Wygląda więc na to, że oburzenie części użytkowników w żaden negatywny sposób nie wpłynął na Netflixa, a wręcz przeciwnie, platforma w drugim i trzecim kwartale może zanotować rekordowe wzrosty użytkowników na całym świecie. W samym USA aż 100 mln gospodarstw domowych korzystało ze współdzielenia kont, teraz samemu musząc wykupić konto lub dodatkowy profil. Niezależnie od wybranej opcji, Netflix zyskał dodatkowego klienta, który co miesiąc opłaca swój abonament.